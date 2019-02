PCP solidário com a luta dos ex-trabalhadores do Grupo Alisuper

João Oliveira, presidente do Grupo Parlamentar, na Assembleia da República e Vasco Cardoso, membro da comissão política do Comité Central, manifestaram novamente a solidariedade do PCP para com os ex-trabalhadores do Grupo Alisuper, que ontem se deslocaram a Lisboa numa jornada de luta, frente às sede do banco BIC e do Banco de Portugal.

A acção qcontou com a participação de cerca de 100 ex-trabalhadores daquela empresa que exigiram “!o fim das execuções bancárias que o BIC está a concretizar sobre créditos que foram contraídos pelo ex-proprietário do Grupo Alisuper em nome dos trabalhadores”. Estes consideram tratar-se “de uma dupla e inaceitável penalização dos trabalhadores que primeiro ficaram sem posto de trabalho e agora, se nada for feito, vão ficar sem rendimentos e bens”.

Da parte do PCP, cuja intervenção nesta matéria começou em 2008, foi reafirmada “a necessidade de uma intervenção por parte do Governo e do Banco de Portugal que ponha fim a este saque. Para o PCP não pode ser aceitável que sejam mobilizados milhares de milhões de euros de recursos públicos para tapar os buracos da corrupção e da especulação financeira que houve no BPN (agora banco BIC) mas que, perante este problema que não foi criado pelos trabalhadores, Governo e Banco de Portugal assobiem para o ar como se nada estivesse a acontecer”.

Na apreciação do PCP “a luta destes trabalhadores e do seu sindicato o CESP, será determinante para a resolução deste problema da parte do PCP, seja por via da Assembleia da República, seja na Câmara Municipal de Silves cujos eleitos da CDU já manifestaram a sua solidariedade, continuará a ser desenvolvida toda uma intervenção para nenhum trabalhador seja obrigado a pagar um empréstimo do qual nunca beneficiou”.