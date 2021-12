PCP/VRSA manifesta pesar pela morte de Alfredo Graça

A Comissão Concelhia de Vila Real de Santo António do Partido Comunista Português (PCP) manifestou na terça-feira “o seu profundo pesar” pelo falecimento de Alfredo Graça, antigo presidente da Câmara vilarrealense.

Alfredo José Zarcos Graça nasceu em Vila Real de Santo António no dia 6 de agosto de 1937 e foi membro do PCP, da Comissão Concelhia local e da Direção da Organização Regional do Algarve.

O seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António decorreu entre janeiro de 1980 e janeiro de 1986, eleito pela Aliança Povo Unido.

Entre as medidas que se destacaram nesse mandato consta a elaboração do oitavo Plano Diretor Municipal do país, aumento da cobertura sanitária do concelho, abastecimento de água às populações, redes de saneamento básico, recolha de resíduos, ampliação do cemitério municipal, construção de estações de tratamento elevatórias, depósitos de água, início do complexo desportivo e dinamização de cooperativas operárias para construção de habitações.

Alfredo Graça destacou-se ainda por estar ao lado das lutas operárias das conserveiras contra o encerramento das fábricas, além de estar envolvido na “Operação Sertão”, que evitou que a metade poente de Monte Gordo se tornasse numa zona degradada.

Bancário, músico e homem de Abril, Alfredo Graça participou ainda na União dos Resistentes Antifascistas Portugueses e um dos fundadores da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Real de Santo António.

