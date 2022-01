Pedro Abrunhosa entregou prémios de mérito a alunos de Vila do Bispo

O artista Pedro Abrunhosa foi o anfitrião da entrega de prémios de mérito escolar a 11 alunos do 6.º e 9.º anos da escola EB 2, 3 de S. Vicente de Vila do Bispo, que decorreu no dia 23 de janeiro, anunciou a autarquia.

A cerimónia teve lugar no auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, no âmbito das comemorações do Dia do Município, com participação da presidente da autarquia, Rute Silva e do cantor Pedro Abrunhosa.

Carolina Sá Camacho Franco, Concha Magalhães Simões da Silva, Duarte Rosado Guerreiro, Mariana Rosado da Encarnação, Marta Zollmer, Martim Morgado, Rodrigo Figueiras, Ronja Meier e Ruby Cordwel do 6.º ano e Laura Canovas e Mafalda Serrano Tropa Figueiredo Teles do 9.º ano foram os alunos distinguidos com um cartão Fnac no valor de 250 euros, duas entradas no Zoomarine e edições do município.

Para a Câmara Municipal de Vila do Bispo, estes prémios têm como objetivo “colaborar na construção de um modelo de incentivo ao desempenho escolar dos jovens do concelho”, segundo o comunicado.