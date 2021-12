Pedro Penilo apresenta nova obra na feira do livro do PCP em Faro

O ilustrador Pedro Penilo vai apresentar o novo livro “Catarina de todos nós", de Sidónio Muralha, na Feira do Livro Novo e Usado de Faro no dia 12 de dezembro, pelas 15:30, anunciou o Partido Comunista Português.

Este livro ilustrado por Pedro Penilo é uma reedição de um texto de Sidónio Muralha em homenagem a Catarina Eufémia, uma camponesa comunista assassinada pelo regime fascista, publicado originalmente em 1979 pela Editorial Caminho.

A nova edição conta com ilustrações de Pedro Penilo, mestre em artes plásticas pela Academia de Artes de Praga.

A Feira do Livro Novo e Usado do PCP decorre em Faro até 23 de dezembro entre as 17:00 e as 19:30 durante a semana e aos sábados entre as 15:30 e as 19:30, com mais de 2000 títulos.

PUB