Pegadas de dinossauro não identificadas e sem proteção geram protestos

Uma leitora do JA, Isabel Bucho, em mensagem que nos foi enviada há dias, chama a atenção para o perigo de que o pequeno trilho – bem identificado, do ponto de vista visual – venha um dia destes a ser alvo de vandalismo.

“Os banhistas estendem as toalhas, as crianças enchem-nas de areia com as pás e os baldes, depois escavam para tirar a areia, trazem água e fazem bolos naquelas formas”, narra a nossa leitora, para quem a solução seria simples e pouco onerosa: “Bastava uma vedação em corda e um pequeno cartaz com a interpretação e vinha gente de propósito ver as belas das pegadas! Assim quem é que sabe? As pegadas são de um ornitópode que por aqui andou há milhões de anos, mas a erosão e a incúria farão com que não durem mais de uma década”. Uma previsão seguramente exagerada, mas que não deixa de chamar a atenção para o perigo de que a ação humana acabe por destruir em pouco tempo vestígios que terão entre 250 milhões e 65 milhões de anos.

A leitora – apoiada no seu post de Facebook por muitos leitores do JA – lamenta que as covas não tenham qualquer identificação, ainda que mínima: “Ali estão sem qualquer sinalização, sem qualquer proteção, sem um sinal que as identifique”.

Reconhecendo que, estando no domínio público marítimo, a responsabilidade da preservação “também é” do município, a edil sublinha ter a noção que o achado “não está protegido com uma cerca à volta”, mas garante que a autarquia só pode preservar a situação “se houver um risco iminente”.

