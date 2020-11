People Power Partnership vai fazer audições a bailarinos em Loulé

O People Power Partnership vai estar em Loulé, no Salão de Festas, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, para audições a bailarinos que queiram fazer parte deste projeto financiado pela União Europeia, anunciou hoje o município.

A autarquia informa que podem participar nestas audições jovens louletanos com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos, com gosto por todos os etilos de dança, e que queiram entrar numa aventura artística de 4 anos recheada de surpresas e viagens pela Europa.

Para participar, os interessados deverão responder, em Inglês, num pequeno vídeo, a cinco perguntas (In which dance style or dance environment do you feel the most comfortable, the most at home?; What could be challenging for you regarding dance or the choreography work?; What are your skills in dancing and in terms of behaviour, such as character traits that you bring into the group and the team?; What do you expect and what are your important goals to reach with this project?; What could be difficult for you regarding our project ?). O vídeo deverá ser enviado por Whatsapp para +49 151 2263 9283 ou então por Wetransfer para [email protected]

Para mais informações, os interessados poderão contatar-nos através do email [email protected] , telefone 924 236 004 ou consultar:

Recorde-se que o Município de Loulé é um dos parceiros do People Power Partnership, projeto de cocriação artística de grande escala, aprovado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, e que se irá estender até dezembro de 2024.

Durante o período do projeto, os jovens participantes louletanos terão a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros jovens de entidades parceiras, durante 10 semanas no total, e cada participante viajará para, pelo menos, 4 países diferentes.