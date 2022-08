Pêra sofre corte de água temporário amanhã

A zona poente da Rua Almeida Garrett, em Pêra, vai sofrer um corte de água temporário amanhã, dia 9 de agosto, entre as 09:00 e as 13:00, anunciou a autarquia de Silves.

Esta interrupção no fornecimento de água deve-se à execução de trabalhos na rede de abastecimento no âmbito da empreitada “Requalificação Urbana do Largo 1º de Maio – Pêra”, segundo o comunicado.

O município garante que “serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente” e agradece “a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”.

Para esclarecimento de qualquer dúvida ou obtenção de informações adicionais a Câmara Municipal deve contactar o Piquete de Águas através do telefone 282 440 860.