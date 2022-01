Pêra: Trânsito fica interdito na Rua Almeida Garrett durante cinco meses

A Câmara Municipal de Silves informa que, decorrente da empreitada de reabilitação de infraestruturas na vila de Pêra, o trânsito estará interditado na Rua Garrett (EM526) por um período previsível de cinco meses.

Esta interdição abrange a Rua Almeida Garrett (EM526), entre a sua interseção com a Rua Vasco da Gama e com a Urbanização da Cerca.

O trânsito será desviado do mencionado troço, através da Rua da Escola, Rua do Lagar e Urbanização da Cerca, sendo garantido, no entanto, o acesso a residentes.

Os trabalhos a executar incluem a demolição de pavimento betuminoso, abertura e tapamento de vala, colocação de tubagem, construção de caixas de visita, travessias de eletricidade, assentamento de calçada e lancis, colocação de candeeiros de iluminação pública, execução de rede de baixa tensão, sinalização vertical e horizontal e colocação de mobiliário urbano.

Em comunicado, a autarquia pede a atenção e compreensão dos automobilistas e residentes para esta situação e lamenta os transtornos causados e agradece a colaboração de todos.