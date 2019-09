Percurso pelas ruas de Vila do Bispo proporciona viagem no tempo

“Sensibilizar os participantes para a riqueza do património artístico e edificado de Vila do Bispo, através de um percurso por ruas e espaços, que é igualmente um percurso no tempo”, é um dos objetivos da iniciativa intitulada “Da Arte Barroca à Arte Contemporânea – Percurso pelas Ruas de Vila do Bispo”, que vai ter lugar, no próximo dia 28 de setembro, na sede do concelho.

Integrada no âmbito das Jornadas Europeias do Património, esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila do Bispo consiste na realização de um percurso pedestre pelas ruas desta vila histórica.

“A viagem começa na arte barroca, segue pelo antigo centro histórico da localidade, abrange alguns edifícios de carácter senhorial e popular e termina com a análise de alguns registos de arte contemporânea”, adiantam os responsáveis.

Para participar nesta iniciativa, que é gratuita, deverá inscrever-se obrigatoriamente até ao dia 27 de setembro.