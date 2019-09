“Percursos que Contam” uma viagem pelos segredos da Vila de Faro

O Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) irá organizar no dia 21, sábado, pelas 10h00 uma viagem pelos segredos matemáticos escondidos nas Ruas da “Vila Adentro”, passeios realizados no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que permitem explorar a cidade velha de Faro. A atividade é gratuita, mas limitada até 15 famílias, exigindo inscrição obrigatória.

Os “Percursos que contam”, são passeios que resultam de uma parceria entre o Centro Ciência Viva do Algarve e o Núcleo do Algarve da Associação de Professores de Matemática, com o Apoio do Museu Municipal de Faro e da Câmara Municipal de Faro. O roteiro é o produto final de um dos 40 projetos piloto do Programa Creatour.PT. http://creatour.pt/, que visa desenvolver ofertas de turismo criativo e sustentável em cidades de pequena dimensão.

Os “Percursos que Contam” são uma iniciativa que tem como objetivo “possibilitar às famílias explorarem a cidade de forma descontraída, observando e interagindo com pormenores que despertem para as mais variadas áreas do saber (Ciência, Arte, História, etc) e que simultaneamente estimulam a criatividade. A Cidade Velha funciona por isso como um ambiente informal de aprendizagem e um local de lazer e descoberta, onde os saberes são explorados de uma forma não compartimentada através de desafios que poderão ser realizados em família” explica o CCVALg.

Os visitantes deverão seguir as instruções sobre o percurso, responder aos desafios, e seguidamente, serão convidados a terminar a experiência estimulando a sua criatividade com uma atividade à sua espera no CCVAlg. O roteiro está disponível em Português e Inglês, estando para breve o lançamento das versões em espanhol e francês.

Para mais informações sobre a atividade e inscrições: inscricoes@ccvalg.pt