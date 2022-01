Pescador morre em queda de arriba na praia do Alfamar 

Um homem morreu esta manhã na sequência de uma queda acidental de uma arriba com cerca de 25 metros de altura, enquanto praticava a atividade da pesca lúdica na praia do Alfamar, no concelho de Albufeira.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN), divulgou em comunicado, que o alerta foi dado pelas 08h11, através da GNR de Albufeira e do Centro de

Na sequência de um alerta recebido pelas 08h11, através da GNR de Albufeira e do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a queda de um pescador, foram de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Albufeira e do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, bem como elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que se tratava de um pescador, sem identificação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM. O corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira para o Instituto de Medicina-Legal de Portimão.

No local estiveram também elementos da GNR de Albufeira.

O Posto da Polícia Marítima de Albufeira tomou conta da ocorrência.



