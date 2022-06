Pescador resgatado de embarcação ao largo do Cabo de São Vicente

Os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres resgataram, esta terça-feira, um tripulante de uma embarcação de pesca que apresentava fortes dores no peito, enquanto navegava a cerca de três milhas náuticas do Cabo de São Vicente, no concelho de Vila do Bispo.

O alerta foi recebido cerca pelas 09:20, através de um tripulante da embarcação de pesca, a informar que o mestre apresentava fortes dores no peito, tendo sido ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Sagres.

À chegada, junto da embarcação de pesca, os elementos da Estação Salva-vidas procederam ao resgate da vítima até ao porto da Baleeira, onde aguardavam elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e do INEM que auxiliaram a vítima e transportaram-na para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.