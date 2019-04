Petição exige construção de novo hospital de Lagos

Uma delegação da assembleia municipal de Lagos fez a entrega na Assembleia da República, na passada quinta-feira, dia 28, das 4.580 assinaturas de cidadãos que subscreveram a petição pública “Pelo direito à saúde nas Terras do Infante”, exigindo do Governo a construção do novo hospital de Lagos.

Esta petição pública, que teve origem numa proposta da CDU, foi aprovada por unanimidade na assembleia municipal de Lagos, para “dar resposta ao seu compromisso de lutar por uma das maiores e mais antigas aspirações da população das Terras do Infante, a necessidade de dotar o hospital de Lagos de novas instalações, modernas e adequadas à prestação dos cuidados hospitalares pelo Serviço Nacional de Saúde, mantendo o modelo integralmente público para a sua construção e gestão”.

A delegação que se deslocou na semana passada ao Parlamento também entregou uma cópia integral do processo desta petição pública a todos os grupos parlamentares.

“Com este ato, foi dado um importante passo para que a população e as autarquias locais de Lagos e dos municípios das Terras do Infante (Aljezur e Vila do Bispo), vejam concretizada uma das suas grandes aspirações, para a qual longo dos anos têm sido constantes e incansáveis nas manifestações e tomadas de posição”…

