Piaget é finalista de prémio europeu de saúde na prevenção do cancro

O Instituto Piaget é uma das instituições finalistas do Prémio de Saúde da União Europeia 2021 para a Prevenção do Cancro (2021 EU Health Award on Cancer Prevention) na categoria de instituições de ensino. O anúncio foi feito, a partir do Luxemburgo, pela presidente do júri, Isabel de la Mata Barranco, conselheira principal para a área de Saúde e Gestão de Crises da Comissão Europeia.

A instituição de ensino portuguesa concorre a este prestigiado prémio, instituído pela Comissão Europeia, com o projeto “Dar Palco à Saúde” que visa a prevenção do cancro capacitando crianças e jovens a adoptar estilos de vida saudáveis através de uma alimentação saudável, atividade física regular, prevenção/redução do consumo de álcool e evitar o tabagismo.

Os vencedores nas várias categorias serão conhecidos na reunião anual da Plataforma de Política de Saúde da União Europeia, a realizar no próximo dia 4 de maio, em Bruxelas, e anunciados pela comissária europeia responsável pela Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides.

O projeto apresentado pelo Instituto Piaget representa uma nova fase de outro projeto já em curso, denominado “Prevenção de Cancro em Almada”, no qual foram aplicados centenas de inquéritos nas escolas de 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Estes inquéritos tinham por objetivo avaliar as perceções sobre o cancro (o que a comunidade de alunos acha que sabe sobre cancro), conhecimentos sobre cancro (o que, de facto, sabem), comportamentos de risco relativamente ao cancro e o contexto socioeconómico familiar.

Esta caracterização – da qual resultaram também duas teses de mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde – permitiu conhecer aquela população específica e as suas fragilidades, desenhando-se com base nisso diferentes propostas de intervenção na comunidade. Uma das propostas é o recurso ao Teatro Fórum, com o projeto “Dar Palco à Saúde”, que será agora implementado numa fase já pós-pandemia.

O júri do concurso reconheceu os pressupostos apresentados pelo Instituto Piaget de que o pensamento crítico e a literacia em saúde são cruciais para uma boa qualidade de vida e sobrevivência da sociedade moderna. O objetivo do Instituto Piaget é, recorrendo à metodologia de transformação social Teatro Fórum, aumentar a literacia em saúde e o pensamento crítico numa comunidade escolar alargada no concelho de Almada, caracterizada como tendo uma alta percentagem de alunos “problemáticos” e ambientes familiares de baixo estatuto socioeconómico.

“O projeto propõe-se usar o Teatro Fórum, uma ferramenta criativa, para desenvolver as competências cognitivas, sociais e emocionais dos alunos, aumentando a sua literacia em saúde, de forma a promover uma mudança sustentada na sua vida”, explica Luís Moreira, investigador responsável do projeto e coordenador executivo das áreas de investigação do Instituto Piaget.

Uma das características do Teatro Fórum é a oportunidade dada aos alunos, transformados em atores, de treinarem como criar uma nova narrativa de vida. Na apresentação da peça, a audiência é chamada a participar na resolução da “opressão” (a falta de literacia em saúde que cria indivíduos sem poder sobre a sua própria saúde/vida), permitindo a metodologia mudar não só os atores, mas também a audiência.

Informação online no site da Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/health/eu-health-policy/interest-groups/eu-health-award/2021-eu-health-award-cancer-prevention_en