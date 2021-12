PIB do Algarve fixa-se em 8.706 milhões de euros em 2020

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) revelou que o Produto Interno Bruto (PIB) do distrito de Faro fixou-se em 8.706 milhões de euros no ano de 2020.

Este número do PIB foi disponibilizado através de mais uma edição do “Números em Destaque” da CCDR, dedicado às contas regionais de 2020, que apresenta uma análise sintética e a evolução de um conjunto de indicadores que traduzem globalmente o panorama macroeconómico da região.

“Como se aguardava as contas regionais refletem o fortíssimo impacto da pandemia com uma diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) regional em 16,7 por cento, em termos homólogos, e diminuindo o peso relativo do PIB da região em relação ao País de 4,8 para 4,4 por cento, confirmando as consequências do choque externo causado pela pandemia, que abalou a economia mundial e, em diferentes intensidades, os países e as regiões, com especial reflexo no Algarve por ter uma base económica quase exclusivamente dependente do Turismo”, refere a CCDR em comunicado.

A entidade regional acrescenta ainda que “para a contração real do PIB no Algarve contribuiu significativamente o decréscimo do Valor Acrescentado Bruto (VAB) dos ramos do comércio, transportes e alojamento e restauração, atividades com relevância fundamental na estrutura produtiva da Região e muito afetadas pela diminuição da atividade turística associada às restrições impostas pela pandemia da covid-19“.

PUB