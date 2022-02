Pilotos da TAP contra alegadas pressões da empresa

O SPAC – Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil manifesta estranheza pelo momento de publicação das notícias de sexta-feira na Comunicação Social, coincidente com a manifestação de intenção de início de negociações de condições de trabalho, novos Acordos de Empresa e alterações aos Acordos de Emergência vigentes, com vista à viabilização da operação do próximo verão.

As notícias publicadas remetem para documentos publicados em dezembro último, sobre as condições de aprovação do Plano de Restruturação da TAP, não trazendo matéria nova.

O SPAC recorda que os pilotos são sempre parte da solução, por isso entende que este cenário não será simples coincidência, resultando em ameaças para condicionar Sindicatos, sendo uma pressão inaceitável sobre os representantes dos trabalhadores da TAP, e em particular dos pilotos, no âmbito de qualquer negociação.

O SPAC denuncia e repudia estas formas de pressão, recordando que foram utilizadas igualmente no passado, para induzir o medo nos trabalhadores, forçando-os a aceitar com maior facilidade o que lhes for proposto durante as negociações.

O SPAC alerta que a instabilidade social, laboral e negocial gerada por esta postura compromete decisivamente a disponibilidade negocial dos Sindicatos, alertando por isso que, mantendo-se esta visão, os Acordos de Emergência em vigor, ao contrário do agora pretendido, arriscam manter-se até 31 de dezembro de 2024, pondo em causa o que todos defendem: aproveitar a prevista retoma da economia e do transporte aéreo em especial, no segundo semestre de 2022, para alavancar a atividade operacional da TAP, viabilizar a retoma e operação no verão e assim potenciar o sucesso do Plano de Recuperação em curso.

O SPAC recorda que a TAP SA teve lucro em vários anos pré-pandemia, tendo em vigor os atuais acordos de empresa, o que demonstra que a questão a resolver não passa pelas condições laborais dos pilotos, nem dos trabalhadores da TAP em geral, mas por opções de gestão na Companhia, para as quais o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil tem alertado recorrentemente a TAP.