Pilotos de superbike quebram recordes no autódromo

Vários pilotos de equipas do campeonato mundial de superbikes quebraram recordes no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 7 e 8 de fevereiro, durante os testes de pré-época.

Com direito a público, o autódromo algarvio recebeu o atual campeão Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Álvaro Bautista que competiram renhidamente na pista.

O primeiro dia de testes ficou marcado pela liderança de Rea na sua Kawasaki com a volta mais rápida de 1m40s, superando Toprak por 0,101s.

No segundo dia, Razgatlioglu conseguiu melhorar o seu tempo e fechou os testes de pré-época com a volta mais rápida em pista com 1:39.616s, além de Rea ver também o seu tempo melhorado com 1:39.851s.

Álvaro Bautista alcançou nas suas 82 voltas ao circuito o terceiro melhor tempo dos dois duas de testes aos comandos da Panigale V4Ro.

O Autódromo Internacional do Algarve foi eleito para a realização destes testes “devido às suas características técnicas que a tornam uma ótima pista para a preparação da temporada que regressa, demais a mais o clima algarvio é extremamente atrativo, considerando que no início de fevereiro o sol raiava e sentia-se um clima primaveril”, segundo o comunicado.

O Campeonato do Mundo de Superbike regressa a Portimão entre os dias 7 e 9 de outubro.