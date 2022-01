Pilotos nacionais e internacionais abrem época de treinos no autódromo

Miguel Oliveira, Marc Márquez, Alex Márquez, Joan Mir e a dupla Espargaró são alguns dos pilotos nacionais e internacionais que abriram a época de treinos deste ano do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O português Miguel Oliveira e a sua equipa MO Racing Team treinaram a velocidade, o foco e a animação durante alguns dias no circuito algarvio, numa semana em que se ouvia outros pilotos e “o rugido de algumas das marcas que acompanham alguns campeões do mundo de Moto GP, como a Suzuki e Repsol Honda”.

Durante os últimos dias, decorreu ainda o Bootcamp da MO Racing Team, com Miguel Oliveira, onde decorreram algumas atividades como BTT, motocross, karts e jogos de futebol.

O fim de semana ficou marcado pelo regresso do espanhol Marc Márquez às pistas de velocidade, após a sua recuperação e com uma “enorme vontade de voltar a pilotar a sua Honda RC213V-S”

“Escolhi o circuito de Portimão porque é um dos circuitos mais exigentes do mundo, muito rápido, desafiante, com várias subidas, descidas e curvas cegas. Na verdade, é perfeito para avaliar tudo o que queríamos confirmar, se não existia nenhum problema físico a conduzir, e por isso agora o objetivo é focarmo-nos na Malásia”, refere o piloto em comunicado.

Joan Mir marcou presença no autódromo acompanhado dos pilotos Tito Rabat e Marco Ramirez, conciliando os treinos com a pista do kartódromo.

Já os irmãos Pol e Aleix Espargaró escolheram o autódromo algarvio para os seus treinos, que contou ainda com a presença de outros nomes como Eugene Laverty, Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi.