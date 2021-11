Pinturas de Chantal Fauchey vão estar expostas em Portimão

“Verão no Inverno” é o tema que serviu de inspiração para os quadros que a pintora francesa Chantal Fauchey vai expor na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, até 5 de janeiro de 2022, e cuja inauguração está marcada para as 18:00 do próximo dia 3 de dezembro.

A artista, nascida na Bretanha em 1954, começou a pintar em 1985, após ter frequentado os cursos de Arte da Escola Martenot, trabalhando posteriormente em vários ateliês na cidade de Paris, onde expôs em diversas galerias.

A residir há alguns anos em Lagos, Chantal Fauchey pinta em acrílico, com recurso frequente à faca, e considera que o seu estilo tem fortes influências do figurativo e do abstrato.

A pintora defende que “cada um pode inventar a sua história”, assumindo o mar como tema de eleição.

