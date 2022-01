Piscinas cobertas de São Brás dão desconto a cidadãos com deficiência

No âmbito do Plano “São Brás de Alportel acessível para todos”, o executivo municipal são-brasense aprovou, por unanimidade, a redução em 50% das taxas de utilização das piscinas municipais cobertas para cidadãos com deficiência de grau igual ou superior a 60%.

Segundo a autarquia, a medida vem reforçar o pacote de medidas de promoção da prática desportiva no concelho, em particular da promoção do desporto adaptado, entre a quais a oferta desportiva de aulas de natação adaptada para pessoas com deficiência, e de um conjunto de programas e ações que visam a inclusão das pessoas com deficiência.

Para requerer este desconto, os cidadãos terão apenas de apresentar um atestado multiusos no momento da inscrição.

Para conhecer todos os apoios disponíveis e projetos que o município promove ao nível da inclusão de pessoas com deficiência, os cidadãos poderão contar com o Balcão da Inclusão, sediado no Centro de apoio à Comunidade, através do número 289 840 020 ou do e-mail solidariedade@cm-sbras.pt.