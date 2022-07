Piscinas municipais sensibilizam para a eficiência hídrica

As Piscinas Municipais de Loulé e de Quarteira estão a promover iniciativas que pretendem sensibilizar a população para a necessidade de poupar água, anunciou a autarquia.

A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) vai apresentar um espetáculo nos dois locais intitulado “Uma Torneira na Testa”, cujo mote é a promoção da eficiência hídrica.

Este diálogo entre duas +personagens decorre dentro de um autocarro estacionado à porta das piscinas, nos dias 23 de julho, 20 e 27 de agosto em Loulé e nos dias 17 e 24 de setembro e 1 de outubro em Quarteira.

Já entre os dias 1 e 31 de agosto as Piscinas de Loulé acolhem a exposição “#AúltimaGota_Algarve”, que assenta numa estratégia regional de educação ambiental que congrega os 16 municípios que compõem a região do Algarve e que nasce de uma candidatura da Associação Almargem ao Fundo Ambiental.

“Pretende-se que as ações previstas conduzam a uma mudança de atitudes e comportamentos da população, fomentando uma boa gestão do recurso mais precioso do Planeta e necessário à vida, o recurso esgotável que é a água”, refere a autarquia em comunicado.