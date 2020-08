PJ detém bombeiro suspeito de atear fogo à sua casa em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve um bombeiro suspeito de atear fogo à casa que partilhava com a sua mãe em Santa Margarida, no concelho de Tavira, anunciou a força de segurança.

Os factos ocorreram no domingo de manhã, cerca das 09:30, quando o suspeito de 35 anos, alegadamente embriagado, lançou gasolina “em vários pontos da casa, nomeadamente na cama da sua progenitora” e ateou fogo por ignição direta na habitação, segundo o comunicado.

Alguns comportamentos do suspeito já tinham originado várias queixas por violência doméstica e dano para com a sua mãe e irmã, “devido a problemas com partilhas por morte do pai”.

O suspeito, que tem antecedentes criminais por “condução de veículo em estado de embriaguez”, será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação com a tutela do Ministério Público do DIAP de Tavira.