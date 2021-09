PJ detém homem suspeito de tentar matar a companheira

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, com a colaboração da GNR de Armação de Pera, identificou e deteve um homem com 59 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito ocorrido em Armação de Pera, anunciou a PJ.

A vítima era companheira do suspeito.

Os factos em investigação verificaram-se no dia 4 de Setembro, ao final da tarde, em plena via pública, tendo o suspeito utilizado uma arma de fogo para atingir a vítima, a qual foi transportada ao hospital, encontrando-se fora de perigo.

O detido foi submetido ao competente interrogatório Judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação da prisão preventiva.

