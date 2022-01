PJ detém suspeito de incêndio em habitação em São Brás de Alportel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um homem suspeito de um crime de incêndio que destruiu uma habitação, no sábado passado, em São Brás de Alportel, anunciou esta autoridade policial.

O detido tem 34 anos e era o único residente na habitação, que ficou “bastante destruída” devido ao fogo, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Sul da PJ, sublinhando que “não houve vítimas” a registar.

A fonte da Diretoria do Sul da PJ referiu ainda que a detenção foi realizada “ao final do dia de ontem [segunda-feira]” e que o detido terá alegado estar “cansado da vida” para justificar ter ateado o fogo à residência.

A PJ revelou num comunicado que os factos na origem da detenção se referem a um incêndio “ocorrido na madrugada do dia 22 de janeiro de 2022, que deflagrou no interior de uma habitação localizada no concelho de São Brás de Alportel”.

O imóvel afetado tinha sido “recuperado pelo município” e estava destinado ao “arrendamento a preços acessíveis”.

O suspeito será presente a um tribunal de instrução para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e ficar a conhecer as eventuais medidas de coação a que fica sujeito, indicou a PJ.