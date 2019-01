PJ investiga homicídio de mulher e hipótese de suicídio do marido em Lagoa

.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso do casal que foi encontrado morto em casa, na cidade de Lagoa, no sábado, sendo que as autoridades estão a ponderar a hipótese de se tratar de um homicídio, seguido de suicídio. As vítimas são de nacionalidade portuguesa, têm cerca de 50 anos e moravam na Rua do Infantário, apurou o JORNAL DO ALGARVE.

A PJ suspeita que o homem terá assassinado a mulher com uma arma de fogo, tendo em seguida colocado fim à sua própria vida.

O alerta foi dado pelas 12h03 de sábado, através dos vizinhos, tendo participado nas operações cerca de duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Lagoa, do Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR, PJ e Proteção Civil Municipal, apoiados por oito veículos.