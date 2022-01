pj-vai-investigar-mortes-na-cadeia-da-algarvia-maria-malveiro-e-danijoy

O MP tinha reaberto em novembro o inquérito que arquivou e só chamou a PJ, polícia especializada em mortes violentas, para investigar a morte do jovem Danijoy Pontes depois de o caso ter sido mediatizado e mais de dois meses após o óbito - não quatro conforme o DN tinha antes escrito.

Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar as mortes de Maria Malveiro, em dezembro, na prisão de Tires. e Danijoy Pontes, em setembro passado no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL).

O inquérito à morte da algarvia Maria Malveiro, condenada a 25 anos de cadeira pelo homicídio e desmembramento de um homem em março de 2020, em Albufeira, encontrada morta na cela a 29 de dezembro, foi enviado à PJ a 4 de janeiro último

Segundo avançou o DN, O Ministério Público (MP), tinha reaberto em novembro o inquérito que arquivou e chamou a PJ para investigar a morte do jovem Danijoy Pontes, a 29 de novembro, depois de o caso ter sido mediatizado e mais de dois meses após o óbito, a 14 de setembro.

O caso de Danijoy Pontes, noticiado pelo “Público” em outubro de 2021, provocou grande incredulidade. Sem antecedentes criminais, com apenas 23 anos, este são-tomense foi condenado a seis anos de prisão pelo roubo de telemóveis (durante apenas um mês) em transportes públicos.

Estava preso desde agosto de 2020 e a sua família foi informada da morte quando o corpo já estava no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para autópsia.

O EPL disse que tinha sido encontrado morto na cela, foi chamada a PSP e que os agentes entenderam não ser necessário chamar a PJ por não haver indícios de crime. No entanto, segundo averiguou ainda o “Público”, haverá várias incongruências no processo, incluindo informações contraditórias nos relatórios do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF).

A autópsia, que concluiu que a morte de Danijoy tinha sido “natural e consequência de patologia cardíaca”, detetou a presença de um medicamento para o tratamento da esquizofrenia sem que essa doença lhe tivesse sido diagnosticada.

Por decisão da procuradora do MP, Alexandra Catatau (a mesma que autorizou que o cadáver de Ihor Homeniuk fosse removido da sala do SEF no aeroporto sem chamar a PJ depois de saber por um inspetor que o corpo estava “um bocado mal tratado”), o corpo de Danijoy foi retirado da cela e o processo teve proposta de arquivamento cerca de um mês depois.

As dúvidas e a polémica relativas à versão inicialmente apresentada para a morte de Danijoy Pontes motivaram a indignação da família, que se estendeu a várias organizações.

A seis de novembro passado, dezenas de pessoas e vários membros de movimentos antirracistas realizaram numa manifestação, em Lisboa, para “exigir justiça por Danijoy”.

Na altura, Alice Costa, mãe do recluso, afirmou ter “quase a certeza de que o filho foi assassinado”, dizendo não acreditar que Danijoy, que era saudável, tivesse morrido de ataque cardíaco. Alice Costa disse existir “uma marca bem grande na testa” do filho quando este foi para o Instituto de Medicina Legal (INMLCF) e que as suas roupas estavam “cheias de sangue”.

“Ele tinha uma marca na testa, roupas com sangue. Dizer que foi ataque cardíaco é mentira”, insistiu então Alice Costa, defendendo que o MP devia reabrir o inquérito e evitar “uma injustiça”.