Plano de Desenvolvimento Social do Algarve vai estar em consulta pública

O Plano de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Algarve 2022-2027 pode ser consultado no site da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e durante o período de Consulta Pública os interessados poderão enviar sugestões, por e-mail, sobre quaisquer temáticas consideradas relevantes no âmbito do projeto.

Os contributos ao documento, o primeiro de dimensão regional, devem ser apresentados até ao próximo dia 18 de março.

Segundo a AMAL, este é um documento estratégico para a região e as opções nele tomadas fundamentam-se no Diagnóstico Social Supraconcelhio. Neste sentido, foi realizado um levantamento das necessidades da região que incidiu na área do desemprego, habitação, saúde, demografia, equipamentos sociais para idosos, crianças e jovens, vulnerabilidade social e pobreza, entre outras.

Concluído o diagnóstico, foi delineado este Plano, “que procura dar resposta às preocupações e necessidades sociais da região, mas que não se sobrepõe à intervenção social já em curso nos municípios. Permite, isso sim, introduzir uma perspetiva e uma dimensão regional em certas áreas de abordagem, até aqui, eminentemente concelhias, favorecendo a troca de experiências e a divulgação de boas práticas em curso nas autarquias”, refere a AMAL em comunicado.

O documento resulta de um trabalho realizado pela AMAL em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social de Faro e conta, também, com a participação da Delegação Regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional, da Administração Regional de Saúde do Algarve, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve, bem como de outras entidades que participaram nas diversas sessões temáticas que se realizaram para concretizar este Plano.

Quando terminado o período de Consulta Pública, serão analisados os contributos à versão preliminar do Plano de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Algarve 2022-2027 e a versão final do documento será depois apresentada publicamente, em data a definir.