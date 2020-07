Plano de intervenção em Lagos inclui capela de Siza Vieira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Plano de Intervenção em Espaço Rústico do Monte da Charneca foi aprovado esta semana pela Assembleia Municipal de Lagos e inclui a recuperação de uma capela da autoria de Álvaro Siza Vieira, anunciou a autarquia.

Este projeto prevê uma intervenção numa área de monte rural tradicional com quase 3,5 hectares, nas proximidades de Barão de São João, a cerca de 10 quilómetros de Lagos.

Serão também recuperadas e ampliadas as edificações existentes no local, para utilização destinada a uma unidade de turismo em espaço rural, que integrará também a Capela do Monte, cujo projeto tem a assinatura do arquiteto português Álvaro Siza Vieira.

“A proposta encontra-se devidamente articulada com os objetivos consagrados no Plano Diretor Municipal para a revitalização e valorização do barrocal lacobrigense e para uma ruralidade qualificada, prevendo-se um investimento importante”, refere a Câmara Municipal de Lagos, em comunicado.