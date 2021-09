Plano de Pormenor do Paul de Lagos decorre até dia 13 de outubro

Já teve início a discussão pública da proposta de Plano de Pormenor (PP) do Paul de Lagos, que decorre até 13 de outubro, período durante o qual qualquer pessoa interessada poderá apresentar à Câmara Municipal de Lagos as suas reclamações, sugestões e observações, revelou o município.

O Plano de Pormenor do Paul de Lagos abrange uma área rural com cerca de 530 hectares, localizada a norte da cidade, caracterizada por um baixo nível de urbanização e pela subsistência de atividades agrícolas, sendo um importante ativo ecológico, patrimonial e paisagístico do concelho.

Toda a documentação, incluindo os pareceres das entidades externas ao município que se pronunciaram sobre o Plano de Pormenor do Paul de Lagos, se encontra disponível para consulta no site do município de lagos, nomeadamente na secção Participação Pública do Balcão Virtual, bem como na Divisão de Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização da Câmara Municipal, no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, nos dias e horários de atendimento.

PUB