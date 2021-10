Plano Estratégico da PAC 2023-2027 apresentado no Algarve

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, promove uma sessão de partilha de contributos para o Plano Estratégico da PAC 2023-2027 (PEPAC), que terá lugar no próximo sábado, dia 23 de outubro, pelas 16:00 horas, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, adiantou aquela comissão.

A proposta de Regulamento do PEPAC 2023-2027 estabelece que cada Estado-Membro apresente um plano estratégico único incluindo as medidas de apoio para se alcançarem os objetivos específicos da UE para a futura Política Agrícola Comum (PAC).

Os PEPAC combinarão os instrumentos de apoio da PAC financiados pelo FEAGA, com pagamentos diretos e intervenções setoriais e pelo FEADER, com intervenções do desenvolvimento rural.

Em linha com os procedimentos previstos na proposta de regulamento, as diferentes componentes do PEPAC 2023-2027 são sujeitas a contributos através de processo de consulta alargada, que incluem os parceiros económicos e sociais bem como as entidades representativas do setor agrícola, ambiente e da sociedade civil.

A CCDR do Algarve, presidida por José Apolinário, acolhe esta iniciativa convidando à participação das diversas entidades associativas e institucionais na região.

PUB