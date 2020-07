Plano Municipal de Emergência de Faro continua em vigor

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Faro vai continuar em vir, após uma decisão da Comissão Municipal de Proteção Civil da capital de distrito, enquanto vigorar a atual Situação de Alerta, anunciou a autarquia.

Esta medida foi tomada devido ao aumento da população no concelho durante a época balnear e a evolução do número de pessoas infetadas na região algarvia, pretendendo assim manter ativas as medidas preventivas e toda a estrutura de resposta à pandemia de covid-19.

A Câmara Municipal de Faro recomenda à população que “continue a cumprir o espírito cívico que tem vindo a demonstrar e que se mantenha informada sobre as recomendações e medidas de segurança e prevenção da Direção-Geral da Saúde, em particular as que respeitam ao recato social e às normas de higiene pessoal”, refere em comunicado.