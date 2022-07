Plano Municipal de Integração de Migrantes debatido em Tavira

Decorreu, no dia 22 de julho, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, o Fórum na área das Migrações, promovido pela Rede Social de Tavira.

O momento visou a apresentação de ações desenvolvidas no âmbito das migrações, a divulgação do primeiro relatório da fase metodológica realizado pela empresa que se encontra a conceber o Plano Municipal de Integração de Migrantes de Tavira (PMIM) e o desenvolvimento de dinâmica metodológica com o objetivo de auscultar agentes e instituições locais no apoio ao diagnóstico e no planeamento e ativação de redes de respostas na área.

O PMIM encontra-se em conceção mediante candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, pelo Aviso 98/FAMI/2021.

Este plano tem como objetivo a concretização de um instrumento estratégico que viabilizará princípios e perspetivas de atuação municipal alinhadas com as orientações emanadas ao nível europeu e nacional, através da Agenda Comum para a integração e do Plano Estratégico para as Migrações, visando a implementação de políticas migratórias de carácter transversal no apoio ao acolhimento, acompanhamento, integração e inclusão social de migrantes e fomentará ações participativas e respostas consertadas na área das migrações, com base numa abordagem multivetorial.