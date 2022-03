Planos Municipais de Igualdade e Conciliação

OPINIÃO | ELSA CORDEIRO

Comemorámos o Dia Internacional da Mulher com a convicção de que o caminho da Igualdade se faz com todas e todos.



Numa altura em que o mundo emerge da pandemia da COVID-19, a guerra abateu-se na Europa e as mulheres são das mais afetadas por estes flagelos.



Igualdade de género significa igualdade de direitos, de liberdades, de oportunidades, de escolhas, de participação, de reconhecimento e de valorização de mulheres e homens, em todos os domínios da sociedade e é essencial para o processo de desenvolvimento sustentável e democrático.



Cumpre, contudo, sublinhar que as assimetrias, ainda existentes, entre mulheres e homens na vida profissional são resultado de estereótipos de género que continuam a atribuir, de forma desequilibrada às mulheres, a responsabilidade das tarefas domésticas e de cuidado, ou seja, o trabalho invisível e não remunerado.



As disparidades salariais entre mulheres e homens ainda são uma evidência e resultam em disparidades ainda maiores ao nível das pensões, e as causas são conhecidas.



A taxa de desemprego é mais elevada nas mulheres e a percentagem de trabalho a tempo parcial também, o que significa menos rendimento e mais precariedade.



A violência doméstica continua a atingir principalmente sobre as mulheres.



Na esfera do poder e tomada de decisão o desequilíbrio também é acentuado, se tomarmos por referência a distribuição de Presidentes de Câmara no país, em geral, em cada 10 Presidentes de Câmara, 9 são homens e 1 é mulher. No Algarve, a percentagem de mulheres Presidentes é de 25% – dos 16 municípios, 4 têm Presidentes de Câmara mulheres – Portimão, Tavira, Silves e Vila do Bispo.



Reconheço o papel-chave dos Municípios, no quadro das suas atribuições e competências legais, na promoção de políticas públicas locais para a igualdade, enquanto agentes de desenvolvimento local e entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a implementação territorial, a identificação e a apropriação local dos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal + Igual e dos seus Planos Nacionais, numa lógica de trabalho em rede e de cooperação entre a administração central e a administração local, de forma alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.

Elsa Cordeiro

Vice-presidente da CCDR Algarve