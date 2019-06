Plasticus Maritimus, uma espécie invasora, tema de palestra

.

Numa parceria entre a Junta de Freguesia de Quarteira e a Câmara Municipal de Loulé, Ana Pêgo, bióloga marinha da Universidade do Algarve, profere uma palestra, na próxima quinta-feira, 13 de junho, pelas 21 horas, no Auditório do Centro Autárquico com o objetivo de compreender a importância vital dos oceanos, desenvolver a consciência e responsabilidade ambiental e social e ainda, motivar para a alteração de comportamentos.

Quando

era pequena, Ana Pêgo, que se formou na Universidade do Algarve, não brincava

no quintal, mas quase sempre na praia. À medida que foi crescendo,

apercebeu-se, porém, de que uma nova espécie invasora se tornava cada vez mais

comum na areia: o plástico! Para melhor alertar para as suas consequências na

vida do planeta, decidiu colecionar e dar um nome a esta espécie – Plasticus

Maritimus, e, desde então, nunca mais lhe deu tréguas, iniciando um projeto de

sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos.

Cada vez mais se verificam pessoas a realizar ações de limpeza nas praias, contudo, segundo a bióloga «Mais do que limpar, temos de arranjar, rapidamente, alternativas ao plástico descartável, muitas vezes, não reciclável e tão perigoso para os ecossistemas marinhos». Inspirado neste projeto, lançou um livro intitulado “Plasticus Maritimus – uma espécie invasora” que contém informação sobre a relação entre o plástico e os oceanos.