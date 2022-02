A Plataforma Saúde em Diálogo, responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do projeto Espaço Saúde 360º Algarve, em Faro, vai assinar quatro protocolos de parceria ao longo de 2022 com a Câmara Municipal de Tavira, Loulé, Castro Marim e Alcoutim.

Os protocolos com as quatro entidades governamentais locais vão permitir contribuir para a concretização das métricas a que o projeto se propõe, isto é, impactar 500 idosos vulneráveis da região algarvia, através da expansão do Espaço Saúde 360º Algarve a outros concelhos do sul do país.

A parceria com os municípios em questão permite “fortalecer a implementação de estratégias de apoio e de capacitação dos idosos mais vulneráveis da região, quer através da referenciação de beneficiários para o projeto, da disponibilização dos recursos necessários para a realização das atividades previstas e da divulgação do projeto na região, contribuindo também para a promoção da coesão social e territorial”, que são também dois objetivos do projeto.

“Continuar a estabelecer e a cimentar parcerias de relevo para o Espaço Saúde 360º Algarve é uma das nossas missões, pois sabemos a importância e o real impacto que este projeto tem na vida da população idosa mais vulnerável do Algarve. Esta iniciativa de promoção da literacia em saúde traz, de facto, inúmeros benefícios aos idosos que vão poder monitorizar melhor o seu estado de saúde e a sua doença, melhorar o seu bem-estar psicológico, gerir a sua medicação e ainda perceber como podem navegar ao longo do sistema. Hoje temos já 290 beneficiários no projeto, mas queremos continuar a crescer, sendo estas parcerias essenciais para chegarmos a mais pessoas e contribuir para melhorias significativas na sua qualidade de vida”, refere Jaime Franco Melancia, membro da direção Plataforma Saúde em Diálogo.

No dia 17 de fevereiro, a Plataforma Saúde em Diálogo vai assinar o primeiro protocolo de parceria de 2022 com a Câmara Municipal de Tavira. A assinatura deste protocolo contará com a presença da presidente da Câmara Municipal, Ana Paula Martins, do vice-presidente e vereador dos assuntos sociais, de desporto e saúde, Eurico Palma e do chefe de Divisão da Ação Social, Dearkson Vieira.

Já no dia 18 de fevereiro, será assinado o protocolo de parceria com a Câmara Municipal de Loulé, que contará com a presença do presidente da Câmara, Vítor Aleixo e da vice-presidente e vereadora dos assuntos sociais e saúde, Ana Machado.

Em ambos os momentos, a Plataforma Saúde em Diálogo será representada por Ana Tenreiro e por Jaime Franco Melancia da Direção da Plataforma, Joana Viveiro, diretora executiva da Plataforma, Ricardo Valente Santos, gestor do Projeto Espaço Saúde 360º Algarve e Débora Silva, técnica do Projeto.

Ainda em 2022, a Plataforma conta assinar protocolos de parceria com o município de Castro Marim e Alcoutim para continuar a impulsionar o crescimento do Espaço Saúde 360º Algarve na região algarvia.

O Espaço Saúde 360º Algarve tem como objetivo combater o problema social da iliteracia em saúde através de um conjunto de atividades de promoção da saúde, bem-estar, prevenção da doença e de uma abordagem centrada no cidadão e assente em parcerias e colaborações locais, tais como municípios, freguesias, instituições particulares de solidariedade social, associações de doentes e outras entidades públicas e privadas da área social e da saúde.

Esta iniciativa, inspirada pelas diretrizes e objetivos macro definidos no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021, da Direção Geral da Saúde, está alinhada com os princípios da coesão social e territorial. É apoiada pelo Programa de Promoção da Operacional Regional do Algarve (CRESCAlgarve) e pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

Sobre a Plataforma Saúde em Diálogo

Fundada em 1998, a Plataforma Saúde em Diálogo – Associação para a Promoção da Saúde e Proteção da Doença, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem por missão fazer ouvir a voz dos doentes e utentes de saúde, contribuindo para a evolução de um sistema de saúde cada vez mais centrado nas pessoas. Conta atualmente com 56 associadas, entre as quais associações de doentes, promotores de saúde, profissionais de saúde e consumidores.