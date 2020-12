Platibandas do Algarve registadas em livro

PUB

As platibandas algarvias ficam agora registadas em livro, com fotografias de Filipe da Palma, numa edição de 144 páginas que já se encontra à venda nas livrarias, anunciou a editora Argumentum.

“As platibandas constituem uma expressão muito especial da afirmação da cultura construtiva regional, tanto na arquitetura popular, como na erudita. São também um testemunho dos gosto de criar formas e da perícia de construir do povo algarvio”, refere em comunicado.

Nesta obra estão representadas 160 imagens de platibandas, que é o resultado de um levantamento fotográfico “que se tornou a base de um estudo importante para a identidade da região e para os apreciadores do património do Algarve”.

As platibandas são uma referência nos edifícios algarvios e são consideradas como um elemento de grande valor patrimonial, com uma presença constante na região, principalmente no sotavento.