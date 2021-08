PO do Algarve já aprovou 1512 projetos com investimento de 575 milhões

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve anunciou que até 31 de julho foram aprovados 1512 projetos no quadro do Programa Operacional (PO) do Algarve, com um investimento elegível de 575 milhões de euros (M€), a que correspondeu um financiamento comunitário de 326M€. A execução totaliza 246M€ e os pagamentos efetuados ascendem a 168M€.

Destaca-se o Eixo 2 (apoio à internacionalização, competitividade empresarial e empreendedorismo qualificado), com 598 projetos aprovados, 334M€ de custo total e 91M€ de fundo.

Da execução dos Sistemas de Incentivos (SI), a CCDR Algarve realça a tipologia SI Qualificação e

Internacionalização de PME, com 468 projetos aprovados e 22M€ de fundo. Por concelho, o peso de Faro é justificado por sediar os organismos da administração pública e a Universidade, respetivamente com 35 e 44 projetos, e com 26,8 M€ e 19,7 M€ de fundo aprovado, embora estes possam ocorrer noutros territórios.

Nos instrumentos territoriais, o organismo evidencia os Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) que apresentam uma taxa de compromisso de 97% e uma taxa de execução de 43,3%.

