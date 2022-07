“Podemos ser a região-piloto da regionalização”

JORNAL do ALGARVE (JA) – No momento da reeleição definiu várias áreas prioritárias para o município. Em matéria de habitação, existe um plano a custos controlados a ser implementado?

Vítor Guerreiro (VG) – É sem dúvida uma matéria que faz parte da nossa estratégia. A habitação e a renovação urbana são as principais bandeiras deste mandato e é importante que todos os nossos munícipes tenham o acesso a uma habitação condigna. Já foi aprovado e assinado o contrato com o IHRU para a Estratégia Local de Habitação. Será um investimento a cinco anos que ronda os 11 milhões de euros. Com este investimento vamos conseguir responder a cerca de 140 famílias. Mas o nosso objetivo não é apenas a construção de novas habitações. É também a aquisição de habitações devolutas de forma a resolver o problema de insalubridade, requalificando e reabilitando essas casas para as colocar no mercado de arrendamento.

JA – São Brás é o único município algarvio com apenas uma junta de freguesia. Os critérios deveriam ser repensados?

VG – Nós enquanto autarquia também temos a responsabilidade. Não tem sido feito um trabalho para criar mais freguesias, onde eu me incluo, porque as coisas sempre funcionaram. A administração do concelho sempre funcionou na perfeição, mesmo com apenas uma freguesia. O que sentimos é uma penalização com os critérios criados nos últimos anos para a atribuição dos territórios de baixa densidade populacional. Mas penso que termos apenas uma freguesia nem é algo penalizante para o concelho. Os critérios sim, são negativos. Se tivéssemos mais uma freguesia na zona serrana, essa freguesia estaria contemplada com os critérios da baixa densidade. O que nós reivindicamos é a revisão desses critérios. Há aldeias em plena Serra do Caldeirão que estão a ficar desertas e têm todas as condições para integrar os critérios da baixa densidade. Aí teríamos mais majoração de fundos comunitários e os investimentos privados também teriam um maior benefício.

