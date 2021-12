Poderá ver “Cenas de Teatro” em Faro até julho de 2022

“Cenas de Teatro” é um ciclo composto por 5 novos espetáculos, a que se associam 5 leituras teatrais. Os espetáculos, sob a direção artística de Neusa Dias, terão lugar em vários espaços da cidade de Faro, entre dezembro de 2021 e julho de 2022.

A iniciativa vai decorrer diferentes espaços culturais da cidade: na Associação 289, antiga Fábrica da Cerveja, CAPa – Centro de Artes Performativas do Algarve, Biblioteca Municipal de Faro, Club Farense.

Este trabalho que tem como objetivos genéricos “pensar, falar, fazer e dar a ver Teatro, ações que não podem ser dissociadas da intenção de formar e sensibilizar o público para as Artes e para os temas humanos contemporâneos comuns que as expressões artísticas capturam”, segundo a organização.

A criação e apresentação de espetáculos, a realização de leituras teatrais e a integração de estudantes do Curso Profissional de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Tomás Cabreira (Faro) em diferentes etapas e atividades do projeto, são as linhas condutoras dos eventos.

Dimítris Dimitriádis, Sófocles, Irmãos Presniakov, José Maria Vieira Mendes e Jean-Pierre Sarrazac são os cinco autores a partir dos quais se faz este ciclo, com espetáculos e leituras cidade de Faro até julho do próximo ano.

A peça “Morro como País”, original de Dimitris Dimitriádis, é o primeiro espetáculo deste ciclo, com estreia marcada para dia 17 de dezembro, às 21:30, na Associação 289, com apresentação também no dia seguinte.

Os bilhetes têm um valor de seis euros, e podem ser adquiridos nos dias do evento (a partir das 20:00) ou reservados antecipadamente através do e-mail 5cenasdeteatro@gmail.com ou da página de Facebook da iniciativa.

Poderá acompanhar a agenda de “Cenas de Teatro” aqui.

