Poesia a Sul “invade” espaços improváveis da cidade de Olhão

A quarta edição do Encontro Internacional Poesia a Sul Olhão 2018 decorre em velocidade de cruzeiro. Teve início na sexta-feira e prolonga-se até ao próximo domingo. Já aconteceram vários momentos altos, como a homenagem a João Lúcio, cujo centenário da sua morte a Câmara de Olhão está a assinalar, e a palestra pela ‘pessoana’ Teresa Rita Lopes sobre o “Livro do Desassossego”.

Na inauguração, que decorreu junto à estátua do poeta olhanense João Lúcio e na Associação Cultural Re-Criativa República 14, o presidente da Câmara de Olhão, António Miguel Pina, destacou o “salto” que este evento já conseguiu dar em termos de público e referiu-se à “descentralização do evento por vários locais do concelho, Algarve e Espanha”.

A diretora regional de Cultura, Alexandra Gonçalves, elogiou a organização do Poesia a Sul, uma iniciativa municipal que tem como comissário o poeta Fernando Cabrita, realçando que “têm feito um trabalho brilhante” e que “cada vez há mais público a partilhar o gosto pela poesia”. A comissária do Programa Cultural 365 Algarve, Anabela Afonso, referiu-se a Olhão como um local “intercultural” e destacou o facto de o Poesia a Sul “invadir vários espaços, alguns bastante improváveis”.

De facto, um pouco por todo o concelho de Olhão podemos encontrar versos por estes dias. O Poesia a Sul é apoiado pelo Programa 365 Algarve e é a prova viva de que “o Algarve fora da época alta pode ser atrativo”, como salientou Anabela Afonso na sessão inaugural. E assim se coloca Olhão “no roteiro das atividades culturais a nível nacional e internacional”, segundo Fernando Cabrita, um dos mentores desta iniciativa de grande dimensão cultural.

Com a participação de poetas de dezenas de países, que durante 10 dias fazem de Olhão a sua casa, o Poesia a Sul recebeu este fim de semana Teresa Rita Lopes, que dissertou sobre o “Livro do Desassossego” (o livro da vida de Fernando Pessoa), perante uma casa cheia no Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo. “É o livro de Pessoa mais vendido e traduzido em mais de 100 países”, revelou a estudiosa, dando a conhecer os semi-heterónimos do poeta que surgem nesta obra emblemática, assim como algumas características do próprio Pessoa, muitas delas desconhecidas do público.

Fernando Pessoa foi novamente evocado no sábado, desta vez no Auditório Municipal, onde o ator espanhol Iker Ortiz De Zarate apresentou Buenas Noches Sosiego, uma peça de teatro baseada numa montagem com textos do poeta, pensador e filósofo português, incluindo o Livro do Desassossego.

Outro dos pontos altos dos primeiros dias da edição de 2018 do Poesia a Sul foi a homenagem ao poeta de origem olhanense e dimensão universal João Lúcio, cujo centenário da morte se assinala no próximo dia 27. Na Associação Cultural Re-Criativa República 14, Fernando Cabrita evocou a sua vida e obra abordando as suas várias dimensões: escritor, poeta metafísico, pensador e introdutor do modernismo enquanto corrente literária em Portugal.

Esta terça-feira, os alunos olhanenses ficam a conhecer alguns dos poetas participantes nesta edição do Poesia a Sul, através da iniciativa Poesia nas Escolas. Na Junta de Freguesia de Quelfes também houve poesia, que se prolongou pela noite dentro no bar Catita & Companhia.

