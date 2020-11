Poeta algarvio Pedro Jubilot recebe prémio Calceteiro de Letras

O poeta algarvio Pedro Jubilot recebeu esta semana o prémio “Calceteiro de Letras”, atribuído pelo Ginásio Clube de Faro, “pela sua ação e dedicação na divulgação da palavra e poesia”, segundo a associação.

Este prémio tem como objetivo o reconhecimento de uma personalidade ou instituição “pelo seu papel no mundo da poesia e da palavra dita”.

O poeta natural do Algarve dedica-se desde muito jovem à criação artística, tendo editado fanzines, webzines, folhas volantes, contos e livros. Ao longo da sua carreira, colaborou com jornais na área da cultura e dinamizou associações culturais e artísticas.

Pedro Jubilot foi o criador da “CanalSonora”, uma editora independente e sem fins lucrativos com o foco na divulgação artística como o trabalho de escritores e fotógrafos.

O prémio “Calceteiro de Letras” foi criado pelo artista farense João Franck e entregue por Graça Lobo, da Direção Regional de Cultura do Algarve, no encerramento da edição deste ano do festival Spoken Word, em Faro.