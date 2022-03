Poeta Gastão Cruz morre aos 80 anos

O poeta Gastão Cruz morreu no domingo, aos 80 anos, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, segundo fonte próxima da família.

De acordo com o professor universitário Carlos Mendes de Sousa, o poeta Gastão Cruz morreu ao início da tarde.

Gastão Cruz, que nasceu em Faro em 1941, era licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autor premiado de vários títulos de poesia e ensaio.

Foi nos tempos de estudante universitário que começou a publicar em jornais e revistas poemas e artigos sobre poesia. Na mesma altura, participou ativamente nas greves académicas de 1962 e foi um dos organizadores da “Antologia de Poesia Universitária” (1964).

O seu primeiro livro, “A Morte Percutiva”, data de 1961. Depois, publicou, entre outros, “A Poesia Portuguesa Hoje” (1973), “Campânula” (1978), “Órgão de Luzes” (1990), “Transe – Antologia 1960-1990” (1992) e “As Pedras Negras” (1995).

Os seus ensaios sobre poesia, “A Poesia Portuguesa Hoje”, foram editados pela primeira vez em 1973. “A Vida da Poesia – textos críticos reunidos” (2008) foi a mais recente recolha do seu trabalho ensaístico.

No ano seguinte, em 2009, reuniu a sua poesia no volume “Os Poemas”, tendo posteriormente publicado “Escarpas” (2010), “Observação do Verão” (2011), “Fogo” (2013), “Óxido” (2015) e “Existência” (2017).

Em 1975, Gastão Cruz foi um dos fundadores do grupo Teatro Hoje, posteriormente fixado no Teatro da Graça, que dirigiu e para o qual encenou peças de Crommelynck, Tchekov e Strindberg, assim como uma adaptação do romance “Uma Abelha na Chuva”, de Carlos de Oliveira.

Entre 1980 e 1986 foi leitor de português no King’s College, na Universidade de Londres.

Em 2018, foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Governo português, “em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada à poesia”.

Na altura, o Ministério da Cultura justificou a distinção com a dedicação de Gastão Cruz “à produção literária e à escrita, difundindo amplamente a Língua e a Cultura portuguesas, ao longo de mais de 50 anos”.

Ao longo da carreira, recebeu ainda, entre outros, o Prémio D. Diniz, em 2000, pelo livro “Crateras”, o Prémio do P.E.N. Clube Português de Poesia, em 1985, 2007 e 2014, respetivamente, pelas obras “O Pianista”, “A Moeda do Tempo” e “Fogo”, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2002, pela obra “Rua de Portugal”, e ainda o Grande Prémio de Literatura DST, em 2005, por “Repercussão”, e o Prémio Literário Correntes d’Escritas/Casino da Póvoa, em 2009, por “A Moeda do Tempo”.

Em 2013, a Fundação Inês de Castro homenageou o poeta atribuindo-lhe o Prémio Tributo de Consagração.

Também tradutor de autores como William Blake, Jean Cocteau ou Wlliam Shakespeare, Gastão Cruz recebeu em 2015 o Prémio de Tradução da Casa da América Latina pela tradução da obra “Troco a Minha Vida por Candeeiros Velhos”, do poeta colombiano León de Greiff.

Traduziu igualmente os poemas de outro colombiano, Porfirio Barba-Jacob, incluídos na antologia bilingue “Todos os Sonhos do Mundo” (2012).

PR lamenta morte de um dos “mais importantes poetas-críticos”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Gastão Cruz, que recordou como um dos “mais importantes poetas-críticos” portugueses.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se a Gastão Cruz como “um poeta que esteve, no contexto estético, teórico e ideológico da sua geração, entre os autores de ‘Poesia 61’, conjunto de plaquetes (e não um movimento enquanto tal) que anunciou uma renovação da poesia portuguesa em termos de modernidade e exigência”.

“E um crítico que, ao longo de décadas, na imprensa, em livro (‘A Poesia Portuguesa Hoje’, 1973), e mais tarde na revista de que foi codiretor, ‘Relâmpago’, estabeleceu critérios que lhe permitiram valorizar determinados poetas seus antecessores, dar legibilidade aos contemporâneos e demarcar o território entre o que considerava ter ou não ter dignidade poética”, destacou, por outro lado, o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que Gastão Cruz “escreveu sobre a exatidão da palavra, o mal de viver e a fugacidade do tempo”, recordando que recebeu alguns dos mais importantes prémios literários nacionais, além do grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2019.

“Deixou também marca no teatro, como encenador e tradutor, tendo introduzido um novo paradigma de sobriedade no modo de dizer poemas em voz alta”, acrescentou na nota, em que transmite à família do poeta as suas condolências.

Direção-Geral do Livro recorda “nome maior da poesia portuguesa”

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) lamentou a morte do poeta Gastão Cruz, aos 80 anos, que classificou de “nome maior da poesia portuguesa”.

“Nome maior da poesia portuguesa, é com grande tristeza que vemos partir alguém que vai deixar também as maiores saudades como pessoa”, lê-se numa publicação partilhada na conta oficial da DGLAB na rede social Facebook.

Na publicação, a DGLAB recorda o percurso do poeta e crítico literário, que nasceu em 1941 em Faro: “A poesia acompanhou-o desde muito novo. O pai recitava, em casa ouvia-se ópera, e o lirismo foi despontando, levando-o a iniciar-se muito cedo na crítica de poesia. Pela mesma altura em que rumou a Lisboa para cursar Filologia Germânica (1958), na Faculdade de Letras – onde David Mourão- Ferreira foi seu professor –, começou a colaborar com poemas e artigos sobre poesia em diversos jornais e revistas, entre os quais os Cadernos do Meio-Dia, publicados em Faro, sob a direção de António Ramos Rosa e Casimiro de Brito”.

Também o P.E.N. Clube Português – que distinguiu Gastão Cruz com o prémio de Poesia em 1985, 2007 e 2014 – usou a rede social Facebook para lamentar a morte de “um poeta original e que deve ser destacado no panorama nacional da poesia”.

“O PEN despede-se com saudade deste homem gentilíssimo”, lê-se numa publicação partilhada.

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa, também no Facebook, partilhou um poema de Gastão Cruz, “Fogo”, lamentando “o desaparecimento do poeta” e apresentando “sentidas condolências à família e amigos”.

Governo lamenta “profundamente” morte do poeta

O Ministério da Cultura lamentou “profundamente” a morte do poeta Gastão Cruz, considerando que a cultura portuguesa “perdeu um autor que, acima de tudo, tinha uma profundamente paixão pela expressão literária”.

“A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamenta profundamente a morte do poeta, tradutor, crítico literário e encenador Gastão Cruz (1941-2022), figura indiscutível da poesia portuguesa contemporânea e um dos seus grandes renovadores, tanto enquanto autor, como enquanto crítico literário”, lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério da Cultura.

No comunicado, a tutela recorda o percurso de Gastão Cruz, salientando que “a cultura portuguesa perdeu um autor que, acima de tudo, tinha uma profunda paixão pela expressão literária, criando, trabalhando e divulgando a literatura nacional com um inestimável empenho”.

Ferro lembra “um dos nomes mais marcantes da poesia portuguesa”

O presidente da Assembleia da República manifestou o seu pesar pela morte de Gastão Cruz, que recordou como “um dos nomes mais marcantes da poesia portuguesa” e que contribuiu “decisivamente para a renovação da sua linguagem”.

Numa mensagem de pesar enviada à Lusa, Eduardo Ferro Rodrigues recordou o percurso literário de Gastão Cruz, que morreu aos 80 anos no Hospital Egas Moniz, em Lisboa.

“Além de poeta – com obra publicada desde 1961, com ‘A Morte Percutiva’, que evidenciava já um afastamento das correntes neorrealista e surrealista que marcaram as gerações anteriores, revelando uma escrita densa, de sólida coerência formal que o passou a caracterizar –, foi também um importante ensaísta, como o demonstrou em ‘A Poesia Portuguesa Hoje’, de 1973, ou, mais recentemente, em 2008, com ‘A Vida da Poesia — textos críticos reunidos’”, refere a nota.

O presidente do parlamento lembra que Gastão Cruz foi um dos organizadores da “Antologia de Poesia Universitária” (1964), “onde muitos grandes vultos da literatura da segunda metade do século passado foram publicados”, como Alfredo Vieira da Luz, Almeida Faria, António Augusto Menano, António Manuel Lopes Dias, António Torrado, Armando de Carvalho, Boaventura de Sousa, Eduardo Prado Coelho, Ferreira Guedes, Fiama Hasse Pais Brandão, Francisco Delgado, João Columba, João Medina, João Rui de Sousa, Vieira da Luz, José Carlos de Vasconcelos, Luís Serrano, Luísa Ducla Soares, Luísa Neto Jorge, Manuel Alegre, Manuela Imar, Margarida Losa, Rui Namorado, Ruy Belo e Sérgio Cardoso.

A segunda figura do Estado referiu ainda alguns dos galardões com que o poeta foi distinguido ao longo da vida, como o Grande Prémio de Poesia CTT ou o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho, atribuídos pela Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Em 2019, Marcelo Rebelo de Sousa outorgou-lhe o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

“Em meu nome e em nome da Assembleia da República, endereço as mais sentidas condolências à família enlutada e amigos”, acrescentou Ferro Rodrigues.