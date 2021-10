Polícia Marítima auxilia 17 pessoas em Lagoa

Os elementos do Comando-local de Portimão auxiliaram esta tarde dois tripulantes e 15 passageiros de uma embarcação marítimo-turística que se encontrava à deriva e em direção a uma zona rochosa, depois de ter ficado sem propulsão, junto à Gruta do Contrabando, no concelho de Lagoa.

​Na sequência do alerta recebido pelas 14h28, através do operador da embarcação marítima-turística, foi de imediato ativada para o local uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão.

Os 15 passageiros, encontravam-se bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica, tendo os elementos da Polícia Marítima procedido ao seu transbordo e transporte para a marina de Portimão, com o auxílio de uma outra embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades.

