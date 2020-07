Polícia Marítima resgatou seis náufragos entre a Armona e a Culatra

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Autoridade Marítima Nacional efetuou, no dia 16 de julho, o resgate de seis pessoas que iam a bordo de uma embarcação de recreio, após esta se ter virado na barra entre a ilha da Armona e a ilha da Culatra, em Olhão, devido à baixa profundidade e à ondulação de sueste que se fazia sentir no local, anunciou agora aquele organismo de segurança.

​Em comunicado, o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão diz que recebeu, pelas 19:20 daquele dia, um alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa) dando conta da existência de seis pessoas que estariam à deriva após a embarcação onde seguiam ter virado.

Foi empenhada a Estação Salva-vidas de Olhão que se dirigiu para o local com recurso a uma embarcação semirrígida e com uma equipa do INEM e da Cruz Vermelha Portuguesa a bordo, tendo também sido acionada uma embarcação da Polícia Marítima de Olhão.

Os seis tripulantes, todos portugueses, foram recolhidos da água para bordo da embarcação da Polícia Marítima, encontrando-se bem de saúde, e posteriormente transportados para terra. A semirrígida da Estação Salva-vidas procedeu ao reboque da embarcação sinistrada.

A Autoridade Marítima Nacional conclui reforçando “a importância de, antes de se realizar uma saída para o mar, verificar sempre a previsão meteorológica e ter um conhecimento das zonas de navegação, em especial, junto das barras dos portos”.