Polícia Marítima sensibiliza alunos para o programa “Cidadania Marítima”

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima ministraram, esta semana, três palestras no âmbito do programa “Cidadania Marítima”, dirigidas aos alunos da escola EB 2/3 Dr. José Neves Júnior, em Faro.

A atividade, que contou com a participação de cerca de 120 alunos, teve como objetivo sensibilizar as crianças e os jovens para as particularidades e diversidades das ações desenvolvidas pelos elementos da Autoridade Marítima Nacional, com destaque do seu papel na sociedade, as suas funções, missões, meios e distribuição geográfica, bem como, despertar a atenção para a relevância do desempenho do papel ativo na salvaguarda do meio marinho e da orla costeira.

Durante as palestras, foram também abordadas questões relacionadas com a segurança nas praias e nas áreas de Domínio Público Marítimo, assim como a necessidade e a importância do cumprimento de determinadas regras e deveres para a prevenção de comportamentos de risco.

As palestras foram ministradas por dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro.