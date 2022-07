Polícia Marítima sensibiliza crianças para a “Cidadania Marítima”

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro ministraram esta segunda-feira, dia 18, uma palestra no âmbito do programa “Cidadania Marítima”, dirigida a uma turma do centro de estudos “Entre Abraços”, em Faro.

A palestra, que contou com a presença de 17 crianças, com idades compreendidas entre os seis e os dez anos, teve como objetivo sensibilizar os mais novos para a relevância do desempenho do papel ativo na salvaguarda do meio marinho e da orla costeira, tendo sido realçados temas relacionados com a segurança nas praias e nas áreas de Domínio Público Marítimo, com destaque para a necessidade e a importância do cumprimento de determinadas regras e deveres para a prevenção de comportamentos de risco.

Após a palestra, as crianças tiveram ainda a oportunidade de realizar um batismo de mar na Ria Formosa, a bordo de uma embarcação da Polícia Marítima.