Polis de Aljezur prestes a chegar ao fim dez anos depois

A requalificação do portinho da Arrifana e da praia de Odeceixe encerram as intervenções do programa Polis no concelho de Aljezur. A câmara decidiu financiar estas intervenções para dar como terminado este ciclo iniciado em 2009

Dez anos depois da criação da sociedade Polis Litoral Sudoeste, com o objetivo de requalificar e valorizar a faixa litoral do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o município de Aljezur decidiu financiar as duas últimas obras no concelho.

As intervenções em causa são o portinho da Arrifana, onde o investimento previsto é de cerca de 580 mil euros, sendo que o município irá comparticipar com cerca de 154 mil euros, cerca de 25% do total da obra. Esta obra tem ainda garantido um financiamento de cerca de 75% de fundos comunitários…

