Pólo de Inovação de Tavira é apresentado esta semana

A sessão de apresentação do projeto “Pólo de Inovação de Tavira” realiza-se no dia 24 de novembro, pelas 11:00 horas, na Delegação de Tavira da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve.

O “Pólo de Inovação de Tavira”, é apresentado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) – RE-C05-i03.01 – Agenda de Investigação e Inovação para a Sustentabilidade da Agricultura, Alimentação e Agroindústria.

Este projeto mobilizará e integrará stakeholders com responsabilidade na dinamização, implementação e execução de atividades de investigação, inovação, formação, demonstração e transferência de conhecimento e tecnologia, reforçando, significativamente, o ecossistema de investigação e inovação agrícola e agroalimentar da região.

A parceria com as diversas entidades será formalizada, através do contrato de parceria que será assinado na presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Será ainda lançado um concurso de ideias para a criação do logotipo para os Polos de Inovação de Tavira e Faro, ao Curso de Design de Comunicação da Universidade do Algarve (tendo em conta já a sua representação como parceiro deste projeto).

Na sessão será também apresentado o Plano Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável.

