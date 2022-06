Polo ‘HUB Azul do Algarve’ vai nascer em Olhão

O Dia do Pescador, que se comemorou esta terça-feira, 31 de maio, voltou a servir de mote à autarquia de Olhão para homenagear os olhanenses que fazem da pesca o seu modo de vida, num concelho que está intimamente ligado histórica e economicamente à ria e ao mar.

O presidente da autarquia, António Miguel Pina, aproveitou, também, a cerimónia presidida pela secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, para anunciar a criação, em Olhão, do Polo ‘HUB Azul do Algarve’.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o município apresentou, em março deste ano, a candidatura à criação desta infraestrutura qualificada, no porto de pesca de Olhão, “que funcionará como laboratório vivo, piloto essencial para o desenvolvimento de serviços, bens e produtos, sobretudo nas áreas da biotecnologia, alimentação e valorização de recursos endógenos do mar”, anunciou o autarca.

A candidatura, entretanto, aprovada, envolve um investimento total de 4,4 milhões de euros, dos quais, quatro milhões financiados pelo Fundo Azul, sendo o restante suportado pelo município.

As comemorações do Dia do Pescador em Olhão começaram com um workshop subordinado ao tema “Pesca e Aquacultura – Passado, Presente e Futuro” e terminaram com a inauguração da exposição “Faina da Pesca Tradicional em Olhão”, patente ao público no Auditório Municipal.

O ponto alto das comemorações foi a tradicional cerimónia de entrega de distinções aos profissionais do setor das pescas e aquacultura.