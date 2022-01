Pólo Norte celebram 25 anos de carreira em Portimão

A banda Pólo Norte vai comemorar 25 anos de carreira com um concerto acústico no Teatro Municipal de Portimão no dia 22 de janeiro, pelas 22:00, anunciou a autarquia.

Do alinhamento do concerto dos Pólo Norte vão fazer parte algumas das canções mais emblemáticas da banda, que vai percorrer o País até ao final do ano.

Os Pólo Norte surgiram em meados nos anos 90 e deixaram um legado de canções que perduram no tempo e marcaram várias gerações.

A cada cinco anos, o grupo reencontra-se para celebrar os primeiros acordes, mas devido à pandemia em 2020 o regresso da banda ficou adiado para este ano.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda no website da Bilheteira Online e no Teatro Municipal de Portimão, aberto de terça a sábado entre as 13:00 e as 18:00.